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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Франция заявила о готовности сценария на случай прекращения поставок газа из РФ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Власти Франции предусмотрели все сценарии развития событий в связи с ситуацией вокруг Украины, в частности возможность прекращения поставок газа из России, заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

"Мы предусмотрели все сценарии, один из них – это решение России прекратить поставлять газ во Францию и Европу", - сказал Ле Мэр в эфире радиостанции "Эроп 1".

При этом он отметил, что это был бы "катастрофический сценарий, но он рассматривается".

Кроме того, министр указал, что французские компании могут сами принимать решения о своей деятельности на территории России, но они должны "строго соблюдать санкции, по которым политики приняли решение".

"Каждая компания, в зависимости от ситуации на местах, может принимать разные решения", - добавил Ле Мэр.

По его словам, санкции против России нацелены на то, чтобы "дестабилизировать российскую финансовую систему".

Франция РФ
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