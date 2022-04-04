ВВП Украины в I квартале снизился на 16%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - ВВП Украины в I квартале 2022 года снизился на 16% в годовом измерении, сообщил первый замминистра экономики страны Денис Кудин через пресс-службу.

"Наш прогноз снижения ВВП в первом квартале составляет 16%, а общегодовое падение может достичь 40%", - уточнил он.

По его словам, сильнее всего пострадали отрасли экономики, в которых невозможна дистанционная работа: авиационные, морские перевозки, сфера услуг, где бизнес работает непосредственно с потребителями.

За последние 10 дней экономика в целом начала оживать, бизнес в безопасных регионах возвращается к работе, аграрии начали посевную, добавил Кудин.

Министерство отметило, что в процессе восстановления экономики особое внимание будет уделяться поддержке отраслей, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность граждан и укрепляющих обороноспособность государства. "Речь идет о сельском хозяйстве, производстве продуктов питания, розничной торговле, коммунальных и энергетических услугах, производствах, работающих над мобилизационными заказами", - говорится в пресс-релизе.

По данным Минэкономики, Украина в марте текущего года экспортировала 5,97 млн тонн товаров на сумму $2,7 млрд, что более чем вдвое меньше количественного и стоимостного показателей за февраль Импорт упал втрое - до 1,6 млн тонн на $1,8 млрд.

Главными экспортными статьями оставались руды, кукуруза, ферросплавы и масло. Особенно пострадал экспорт металлов (в том числе плоского проката - снизился почти в 10 раз, до 47 тысяч тонн) и сельскохозяйственной продукции, отметили в ведомстве.

"По некоторым позициям металлургии экспорт не производился вообще. Это связано в первую очередь с физическим разрушением металлургических объектов и остановкой производства", - прокомментировало министерство.

В марте Украина экспортировала 1,1 млн тонн кукурузы, 309 тысяч тонн пшеницы, 118 тысяч тонн подсолнечного масла, 40 тысяч тонн соевых бобов. Это в четыре раза меньше, чем в феврале.

Сейчас важнейшими статьями импорта являются газ, нефть, нефтепродукты и уголь.