Добыча нефти в РФ в марте 2022 г. выросла на 7,3% в годовом выражении

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Добыча нефти с газовым конденсатом в России в марте 2022 года составила 46,57 млн тонн, что на 7,3% выше уровня аналогичного месяца предыдущего года, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики.

В целом за период с января по март текущего года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 135,52 млн тонн, что на 8,2% выше показателя за аналогичный период 2021 года.

Экспорт российского нефтяного сырья в страны дальнего зарубежья в I квартале 2022 года повысился на 15,8% по сравнению с январем-мартом 2021 года, составив 57,1 млн тонн.

Объем добычи газа в России в марте составил 67,5 млрд куб. м, увеличившись на 0,8% относительно того же месяца прошлого года. В целом за период с января по март текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года добыча газа выросла на 0,9% и составила 199,76 млрд куб. м.