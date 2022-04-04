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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Упразднен "Торговый дом "Кремлевский"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Указом президента РФ упразднен "Торговый дом "Кремлевский" управления делами президента.

Согласно документу, размещенному на интернет-портале правовой информации, ФГУП "Торговый дом "Кремлевский" изъят из перечня организаций, созданных при президенте РФ, правительстве РФ и администрации президента РФ, а также иных организаций, финансовое обеспечение которых осуществляет управление делами президента РФ.

"Торговый дом "Кремлевский", по информации с сайта ФГУП, создан в 2000 году. К его видам деятельности относятся: выпуск и реализация продукции под собственными торговыми марками, оптовая торговля продуктами питания; реализация новогодних подарков и сувениров, в том числе на 23 февраля и 8 марта, и другие виды деятельности.

Россия
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