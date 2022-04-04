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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Цена 92-го бензина на АЗС Москвы незначительно снизилась вторую неделю подряд

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Стоимость 92-го бензина на заправках Москвы снизилась по итогам второй недели подряд. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, средняя цена Аи-92 на неделе с 28 марта по 3 апреля уменьшилась на 2 копейки - до 47,83 руб./л. Динамика обусловлена снижением стоимости топлива на АЗС "ЕКА" - на 12 коп., до 48,05 руб./л. На заправках других собственников АЗС столицы цена Аи-92 не изменилась.

Средняя цена Аи-95 и дизтоплива осталась без изменений – 53,04 руб./литр и 54,15 руб./литр соответственно.

Как сообщалось, цены на Аи-92 перешли к небольшому снижению на неделе 21-27 марта, по итогам которой средняя стоимость литра топлива уменьшилась на 1 копейку на фоне снижения цены на заправках "Петрол комплекса".

Москва
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