Оборот торгов "Мосбиржи" на всех рынках вырос в марте на 71% г/г до 154,5 трлн руб.

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Общий объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в марте 2022 года вырос на 71% по сравнению с мартом прошлого года и составил 154,5 трлн рублей, говорится в сообщении биржи.

Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в марте упал до 635,3 млрд рублей по сравнению 4 трлн 408 млрд в марте 2021 года.

В пресс-релизе подчеркивается, что в этом году в марте на рынке акций было всего 6 торговых дней, на рынке облигаций – 9.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями сократился примерно в 6 раз – до 445,2 млрд рублей, тогда как в марте прошлого года показатель составил 2 трлн 671 млрд рублей. Среднедневной объем торгов составил 74,2 млрд рублей против 121,4 млрд рублей в марте 2021 года.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями снизился примерно в 9 раз, до 190,1 млрд рублей против 1 трлн 737 млрд рублей в марте 2021 года. Среднедневной объем торгов этими инструментами составил 21,1 млрд рублей, что почти в 4 раза меньше, чем в марте 2021 года.

Объем торгов на срочном рынке упал до 2,3 трлн рублей, что примерно в 7 раз меньше, чем в марте прошлого года. Среднедневной объем торгов составил 116,3 млрд рублей, что примерно в 7 раз меньше, чем в марте 2021 года.

Объем торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) вырос в 1,4 раза, до 274,3 млрд рублей.

Объем торгов на валютном рынке увеличился на 28,6%, до 41 трлн рублей. На торги инструментами спот пришлось 8,3 трлн рублей, на сделки своп и форварды – 32,7 трлн рублей.

Объем торгов на денежном рынке увеличился почти в три раза – до 110,3 трлн рублей.

В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом (ЦК) увеличился на 20,3%, до 26,8 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) вырос в два раза - до 12,8 трлн рублей.

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) составил 6,4 млрд рублей, что на почти в 4 раза меньше аналогичного прошлогоднего показателя, в том числе объем торгов золотом – 6,1 млрд рублей (1 тонна), серебром – 0,3 млрд рублей (3,6 тонны).