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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:09

Курс биткойна снижается после подъема под давлением макроэкономических факторов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Цена биткойна падает в пятницу после уверенного подъема ранее на неделе, давление на цифровые активы оказывают макроэкономические факторы, которые также приводят к волатильности на фондовом рынке, пишет MarketWatch.

Биткойн за прошедшие сутки подешевел более чем на 4%, однако удерживается выше отметки в $40 тыс. Цена биткойна опустилась ниже $39 тыс. в понедельник, однако в четверг приблизилась к $43 тыс.

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В пятницу курс биткойна снижается на 0,4%, до $40453.

Динамика криптовалют в теории не должна быть привязана к традиционным финансовым рынкам, однако на практике они коррелируют с другими чувствительными к рискам активами, особенно с акциями технологических компаний, отмечает MarketWatch.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг резким снижением, растеряв первоначальный рост. При этом акции технологических компаний вышли в лидеры снижения, они находятся под давлением из-за роста доходностей американских гособлигаций.

Ожидания рынка относительно повышения ставки ФРС подтолкнули рост доходностей 10-летних U.S. Treasuries в четверг до 2,909% с 2,836% в среду. Чем выше доходность госбондов, тем привлекательнее они становятся для инвесторов, особенно по сравнению с акциями техкомпаний, считающимися более рискованными активами.

Курс эфира (Ether) в пятницу прибавляет 0,1% и находится на отметке $3004,7, немного укрепляясь после первоначального снижения.

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