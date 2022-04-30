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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Правительство РФ смягчило ограничения на вывоз минеральных удобрений

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены на 501 тыс. тонн.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте российского правительства.

Решение будет действовать до 31 мая 2022 года включительно.

"Мера касается сложных удобрений, содержащих два или три питательных элемента - азот, фосфор и калий. Теперь размер экспортной квоты на них составляет около 6,1 млн тонн", - уточнили в правительстве.

До 31 мая квоты не распространяются на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Абхазию и Южную Осетию.

"Эти меры необходимы, чтобы поддержать производителей удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств, - подчеркнули в кабмине. - При этом компании-производители рассчитывают на интерес к удобрениям со стороны государств, не присоединившихся к санкционным ограничениям".

Михаил Мишустин
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