Доллар упал на торгах МосБиржи ниже 71 руб. впервые с 11 ноября 2021 года

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США упал в ходе торгов на Московской бирже в пятницу ниже 71 руб./$1 впервые с 11 ноября 2021 года; евро также заметно снижается. Рубль в ходе дневных торгов 29 апреля возобновил укрепление в основных валютных парах после локальной паузы в начале дня.

Курс доллара США составил 70,9975 руб./$1 в 11:44 по московскому времени, что на 1,08 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,8425 руб./EUR1, подешевев на 53 копейки (накануне европейская валюта в ходе торгов локально опускалась до 74,35 руб./EUR1, обновив минимум с 5 марта 2020 года). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 83,4 копеек - до 72,73 рубля.

Спустя еще 10 минут (к 11:54) укрепление нацвалюты ускорилось и курс доллара США опустился уже до 70,4 руб./$1, что на 1,68 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,1525 руб./EUR1, подешевев на 1,22 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро в пятницу обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо (заметным превышением экспортной выручки над импортом) и ограничений на капитальные операции, так и улучшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. При этом нацвалюта практически не реагирует на сообщения о подготовке новых антироссийских санкций.