Бюджет РФ в апреле недополучил 133 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

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Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам апреля 2022 года составило минус 133,1 млрд руб., сообщил Минфин РФ в пятницу.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в мае в размере 414 млрд руб. Таким образом, с учетом отрицательного отклонения в апреле совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 280,9 млрд руб.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напоминает Минфин.

Изначально Минфин прогнозировал на апрель объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, в размере 798,4 млрд руб. По итогам марта отклонение от плана составило минус 302 млрд руб.