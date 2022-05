Фондовые индексы США закрылись в минусе на данных об инфляции

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили снижением торги в среду, участники рынка оценивали данные об апрельской инфляции в США и следили за корпоративными новостями.

Как сообщалось, потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года после скачка на 8,5% в марте, рекордного за 40 лет. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали более существенного ослабления темпов роста потребительских цен - до 8,1%.

"Мне кажется, что люди просто не знают, как это оценивать, - сказал управляющий директор Schwab Center for Financial Research Рэнди Фредерик. - Мы знаем, что цикл повышения ставки Федрезерва начался. При этом пока сложно думать, что рынок достиг дна".

Тем временем определенную поддержку мировым фондовым рынкам оказали новости об ослаблении вспышки коронавируса в Пекине и Шанхае. Инвесторы надеются на смягчение ограничительных мер в крупнейших китайских мегаполисах, что станет позитивным фактором для глобальной экономики.

Рыночная стоимость Electronic Arts увеличилась по итогам торгов в среду на 8%. Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире получил в четвертом финквартале чистую прибыль и выручку, превзошедшие ожидания рынка.

Американский сланцевый производитель Occidental Petroleum в первом квартале 2022 года вышел на прибыльный уровень и нарастил выручку выше прогноза рынка благодаря повышению цен на нефть и газ. Акции компании подорожали на 1,2%.

Цена акций сети кофеен-кондитерских Krispy Kreme Inc. выросла на 3,8% после того, как компания вернулась на прибыльный уровень в минувшем квартале и увеличила выручку сильнее прогнозов рынка.

Акции Coinbase Global упали на 26% после того, как оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи отчитался об убытке в первом квартале и сокращении выручки на 27%, при этом результаты оказались хуже ожиданий экспертов.

Скорректированная прибыль и выручка Wendy's Co., одной из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания в США, также недотянули до прогнозов рынка в прошлом квартале. Бумаги компании подешевели на 11%.

Кроме того, в среду было анонсировано несколько крупных сделок.

Котировки бумаг Switch Inc. выросли на 9,1% на новости, что инвесткомпания DigitalBridge Group Inc. покупает производителя оборудования для дата-центров за $11 млрд.

Американская Prologis Inc., крупнейший в мире владелец складов, сделала предложение о покупке компании Duke Realty Corp. почти за $24 млрд, однако руководство Duke отвергло это предложение, посчитав его недостаточным. Цена бумаг Duke увеличилась на 7,8%.

Цена бумаг американского производителя электромобилей Rivian Automotive Inc. упала на 9,6% после того как Ford Motor Co. сообщила о продаже 8 млн его акций.

Значение Dow Jones Industrial Average в среду снизилось на 1,02% - до 31834,11 пункта.

Лидером снижения среди компонентов индекса стали акции Apple Inc., подешевевшие на 5,9%. Из-за этого производитель электроники уступил статус самой дорогой компании мира саудовской госкорпорации Saudi Aramco.

Рост среди 30 компонентов индекса продемонстрировали всего восемь компаний. В том числе бумаги Visa Inc. выросли в цене на 1,62%, Merck & Co. Inc.- на 1,57%, Dow Inc. - на 1,49%.

Standard & Poor's 500 потерял 1,65% и составил 3935,18 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite упало на 3,18% и составило 11364,24 пункта.