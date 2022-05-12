В Думе начали обсуждать запрет на использование пальмового масла в некоторых продуктах

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Комитеты Госдумы прорабатывают предложения о запрете на использование пальмового масла в ряде продуктов питания, написал в своем телеграм-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"В Государственную думу поступает много обращений граждан с требованием минимизировать использование пальмового масла в пищевых продуктах. Вопрос этот на контроле (...). Сегодня профильные комитеты Государственной думы вырабатывают предложения по запрету его использования в ряде пищевых продуктов", - написал он.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, исключающее фракции пальмового масла из списка товаров, которые облагаются льготной ставкой НДС в размере 10%.

Изменения в Налоговый кодекс, которые ввели для пальмового масла стандартную ставку НДС в 20%, были утверждены в РФ в 2019 году. Тогда же постановлением правительства этот продукт был исключен из списка товаров, облагаемых льготным НДС. При этом фракции пальмового масла были классифицированы по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) таким образом, что к ним могла применяться пониженная ставка НДС в размере 10%.

Как сообщалось, по данным ФТС, Россия в 2021 году импортировала 1,099 млн тонн пальмового масла, что на 7,2% больше, чем в 2020 году. Стоимость поставок выросла на 60,2%, почти до $1,3 млрд. Россия экспортирует из Индонезии (97% от общего объема импорта) рафинированное дезодорированное пальмовое масло.