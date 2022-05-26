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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:54

"Иркут" подал иск на 67 млн рублей к немецкому партнеру по программе МС-21

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "Иркут" подало иск в Арбитражный суд Москвы к немецкой компании NMB-Minebea-GmbH, следует из материалов судебной картотеки.

Заявление зарегистрировано 25 мая, сумма исковых требований – более 67 млн рублей. Материалы, поясняющие суть претензий, пока не опубликованы.

"Иркут" ведет серийное производство многоцелевых истребителей Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130, является разработчиком семейства пассажирских МС-21. Входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) "Ростеха".

NMB-Minebea-GmbH, по данным сайта компании, является "основным европейским офисом продаж" MinebeaMitsumi Group – японского производителя механических компонентов и электронных устройств.

ОАК в отчете за 2014 год сообщала о подписании соглашения с NMB-Minebea-GmbH на оказание услуг по материально-технической поддержке прототипов самолета МС-21-300 в ходе их летных испытаний.

Западные санкции, введенные против РФ после начала военной операции на Украине, наложили запрет на поставки систем и комплектующих, необходимых для производства и обслуживания авиатехники. Российский авиапром перестал получать компоненты из-за рубежа даже по предоплаченным заказам, они на текущий момент заморожены, сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров. Серийное производство МС-21 на фоне санкций сдвигается на 1-2 года, заявлял вице-премьер Юрий Борисов.

Иркут МС-21 NMB-Minebea-GmbH
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