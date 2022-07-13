Минпромторг заплатит до 6,6 млрд рублей за доработку двигателя для МС-21

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг объявил конкурс на доработку двигателей ПД-14, которыми будут оснащаться пассажирские самолеты МС-21.

Цель работы - снятие эксплуатационных ограничений двигателя, увеличение ресурса, а также интервалов технического обслуживания, повышение надежности, следует из конкурсной документации.

Максимальная стоимость контракта - 6,6 млрд рублей. Он должен быть выполнен с августа 2022 до декабря 2024 года.

ПД-14 разработан "Объединенной двигателестроительной корпорацией" (ОДК, входит в "Ростех"). В существующей модификации он был сертифицирован в России в конце 2018 года.

До 24 февраля самолеты МС-21 планировалось оснащать как российскими ПД-14, так и американскими Pratt&Whitney. Ожидалось, что первые четыре самолета с импортными моторами будут поставлены в конце 2022 года - их получателем была выбрана авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот").

Западные санкции, однако, ограничили поставки в Россию комплектующих для авиапрома. В связи с этим все МС-21 для коммерческой эксплуатации будут поставляться с ПД-14.

Первые шесть самолетов заказчики получат в 2024 году, говорил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. К 2025 году планируется выйти на производство 36 полностью импортозамещенных МС-21 в год и далее нарастить его до 72 в год, заявлял глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь.