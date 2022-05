Индексы США выросли после подъема акций потребительских и технологических компаний

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок в четверг продемонстрировал уверенный подъем вслед за повышением котировок акций потребительских и технологических компаний.

При этом Dow Jones Industrial Average завершил "в плюсе" пятые торги подряд, чего не происходило уже два месяца, сообщает MarketWatch.

Рынок оценивал протокол майского заседания Федеральной резервной системы, который показал, что большинство руководителей ЦБ считают уместным повышение базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов по итогам нескольких ближайших встреч.

Быстро повысив процентные ставки в следующие несколько месяцев, Федрезерв надеется таким образом обеспечить себе передышку к концу года для того, чтобы решить, какие шаги предпринять дальше. Агрессивная стратегия дала бы ФРС "хорошее положение позже в этом году" для оценки влияния более высоких ставок на экономику и определения масштабов дальнейшего повышения, сообщалось в протоколе.

С приближением лета и близким окончанием сезона корпоративной отчетности отрицательных факторов, которые могли бы вызвать потрясения на рынках, становится меньше, отмечают эксперты.

"Ожидаемых плохих новостей нет, хотя что-то негативное может появиться и совершенно неожиданно", - сказал рыночный аналитик и профессор Университета Рутгерса Моханнад Аама.

"В преддверии праздничных выходных сейчас хорошее время, чтобы увидеть рынок "в зеленой зоне", - полагает старший портфельный управляющий Northern Trust Wealth Management Кей Сасаки. В понедельник биржи США работать не будут в связи с общенациональным праздником.

Broadcom, один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, в четверг сообщил о покупке VMware Inc. за $61 млрд. Сделка, которую единогласно одобрили советы директоров обеих компаний, будет оплачена акциями и денежными средствами. В рамках соглашения Broadcom также возьмет на себя долговые обязательства VMware в размере $8 млрд.

Также Broadcom опубликовала отчетность, согласно которой во втором финквартале, который закончился 1 мая, компания увеличила чистую прибыль в 1,7 раза. Кроме того, была объявлена новая программа buyback объемом до $10 млрд.

Котировки акций VMware по итогам торгов повысились на 3,2%, Broadcom - на 3,6%.

Бумаги JetBlue Airways Corp. подорожали на 3,4%. Авиакомпания заявила, что во втором квартале выручка будут находиться у верхней границы опубликованного ранее прогноза, который предполагал повышение на 11-16% относительно допандемийного 2019 года.

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding в четвертом финансовом квартале (январь-март) увеличил выручку на 9%, при этом его чистый убыток вырос в три раза из-за падения стоимости портфеля инвестиций компании. ADS компании в Нью-Йорке взлетели в цене на 14,8%.

Разработчик программного обеспечения Splunk Inc. увеличил выручку в феврале-апреле на 34% благодаря сильным результатам в сфере "облачных" сервисов и повысил годовой прогноз. Цена бумаг компании поднялась на 4,9%.

Williams-Sonoma Inc., специализирующаяся на продаже кухонных принадлежностей, получила чистую прибыль и выручку в первом квартале текущего финансового года лучше ожиданий аналитиков. Капитализации компании повысилась на 9%.

Операторы сетей магазинов-дискаунтеров Dollar General и Dollar Tree зафиксировали рост выручки в феврале-апреле, в результате чего котировки бумаг этих ритейлеров подскочили на 13,7% и 21,9% соответственно.

Сеть универмагов Macy's Inc. за 13 недель, завершившихся 30 апреля, увеличила чистую прибыль почти в три раза и улучшила годовой прогноз. Цена ее акций взлетела на 19,3%.

Стоимость Nvidia Corp. выросла на 5,2%. Производитель графических процессоров в первом финквартале, который завершился 1 мая, зафиксировал рекордную выручку, однако чистая прибыль компании уменьшилась на 15%.

Между тем котировки бумаг Nutanix Inc. рухнули на 23%. Поставщик облачных сервисов для компаний сократил чистый убыток в феврале-апреле, но дал слабый прогноз на четвертый квартал.

Акции Snowflake Inc., предоставляющей услуги облачного хранения данных, подешевели на 4,5% также из-за того, что прогнозы компании на текущий квартал и весь год не оправдали ожиданий аналитиков.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 516,91 пункта (1,61%) и составил 32637,19 пункта. Лидерами подъема выступили бумаги Boeing Co., подорожавшие на 4,7%, Nike Inc. - на 4,4%, Home Depot Inc. - на 3,2%.

Значение Standard & Poor's 500 за день повысилось на 79,11 пункта (1,99%) - до 4057,84 пункта.

Nasdaq Composite по итогам сессии подскочил на 305,91 пункта (2,68%) и достиг 11740,65 пункта.