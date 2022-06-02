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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Терминалы Усть-Луги готовы передать часть мощностей под управление Белоруссии

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Терминалы Усть-Луги готовы передать часть портовых мощностей под управление Белоруссии, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Мы назвали несколько терминалов, которые готовы уже сегодня заключить соглашения, договоры - вплоть до передачи, может быть, даже части территории, части портовых мощностей в управление белорусской стороне, чтобы уже сегодня пошли отгрузки", - сказал Дрозденко, которого цитирует госагентство Белоруссии "БелТА".

По его словам, "мы рассмотрели комбинированный вариант", который предусматривает параллельное использование белорусской стороной существующих терминалов и строительство собственных. "Белорусские специалисты уже посмотрели земельные участки, на которых можно строить собственные портовые сооружения. Назывались очень сжатые сроки строительства", - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что отгрузки белорусских грузов "необходимо начинать быстро". "Это стратегическое развитие не только Белоруссии. Это стратегическое развитие и России, и Белоруссии. Мы все это понимаем", - сказал также Дрозденко.

Ранее сообщалось, что Белоруссия ведет переговоры с руководством правительства и портами РФ о переориентации своих экспортных грузов (в основном хлоркалий и нефтепродукты) в условиях действующего с февраля этого года запрета Литвы на использование порта Клайпеды, через который традиционно осуществлялась перевалка белорусских грузов.

Усть-Луга Белоруссия
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