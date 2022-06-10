Россия расширила возможности экспорта белорусских нефтепродуктов через свои порты

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия расширили возможности экспорта белорусских нефтепродуктов через порты РФ.

Правительство РФ утвердило изменения в соглашение с Белоруссией от 19 февраля 2021 года об организации сотрудничеств в области перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны через морские порты РФ.

Действовавшее соглашение определяло условия и порядок организации сотрудничества в области перевозки железнодорожным транспортом белорусских нефтепродуктов по территории двух стран и их перевалки в морских портах Северо-Западного региона РФ. В новой редакции документа, из текста исключены слова "Северо-Западного региона". Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Таким образом, расширяется география возможностей для перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах.

В рамках договоренностей предполагалось, что в 2021-2023 годах Белоруссия экспортирует через российские порты 9,836 млн т нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что Белоруссия ведет переговоры с руководством правительства и портами РФ о переориентации своих экспортных грузов (в основном хлоркалий и нефтепродукты) в условиях действующего с февраля этого года запрета Литвы на использование порта Клайпеды, через который традиционно осуществлялась перевалка белорусских грузов