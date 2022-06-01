Италия заявила о готовности участвовать в разминировании украинских портов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Италия при необходимости готова принять участие в операциях по разминированию украинских портов, чтобы обеспечить выход из них судов с зерном, сообщил в среду глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

"Мы оказываем давление, чтобы были созданы морские коридоры для транспортировки из украинских портов продукции АПК, в особенности - зерна. Для этого нужно разминировать морские районы близ портов, особенно - близ Одессы", приводит его слова газета Il Sole 24 Ore.

"Италия выразила готовность участвовать в операциях по разминированию. Мы стремимся к тому, чтобы в проведении и координации операций центральную роль взяла на себя ООН вместе с другими партнерами, такими как Турция", - добавил Ди Майо.

Он отметил, что вывоз зерна будет возможен "при российских гарантиях безопасности судов и их грузов".