Премьер Польши пообещал упростить ввоз зерна с Украины

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Правительство Польши принимает меры, чтобы облегчить процедуру ввоза зерна и другой сельхозпродукции с Украины, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Сегодня мы готовим несколько соглашений, которые помогут Украине и дадут Польше экономический импульс. Например, есть соглашения в отношении экспорта украинского зерна", - заявил он.

Премьер добавил, что Польша занялась и расширением собственной транспортной инфраструктуры, чтобы облегчить ввоз сельхозпродукции с Украины. Это делается на деньги, полученные от Евросоюза.