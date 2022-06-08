Кейс: раскрыть бенефициара и получить удовлетворение

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Реальное информационное пространство российской экономики стремительно сужается - все новые массивы данных закрывают, чтобы не дать противнику козырь в санкционной войне и улучшить маскировку ответных действий. Но иногда на общем фоне можно наблюдать прямо противоположные явления: в деле о банкротстве одного из резидентов технопарка "Карболит" в Подмосковье группа "Метафракс", назвав своего конечного бенефициара, защитила свое место в реестре кредиторов.

Неисполненная мировая

Один из оппонентов "Метафракса" в этом процессе пытался убедить суд, что АО "Карболит" является организацией, контролируемой резидентом недружественных США, и что к нему "должны применяться специальные экономические меры". "Карболит" подал в Арбитражный суд Московской области в рамках дела о банкротстве ООО "Производственная компания "Поликомпозит" заявление о включении в реестр требований 22,46 млн руб., причем 95% суммы заявлялось как обеспеченное залогом производственных активов должника.

Этот долг у "Поликомпозита" возник из-за поручительства за ООО "Поликомдекор", которое также арендовало у "Карболита" помещения в одноименном индустриальном парке в Орехово-Зуево. Договоры заключались в 2017-2018 годах, а к 2020-му по аренде и техническому обслуживанию энергетического оборудования возникли долги, и "Карболит" обратился в суд.

17 июля и 21 августа 2020 года судебные разбирательства прекратились в связи с подписанием мировых соглашений, согласно которым "Поликомдекор" должен был погасить долг в срок до 30 июня 2024 года, а "Поликомпозит" предоставил в свои экструзионные линии и другое производственное оборудование. 29 сентября 2020 года, согласно данным Федеральной нотариальной палаты, уведомление о залоге было зарегистрировано.

"Поликомдекор" выполнял условия мировых соглашений до 30 июня и 30 июля 2021 года, затем, судя по материалам дела, платежи прекратились. 28 июля 2021 года счета организации были арестованы решением Федеральной налоговой службы из-за невыполнения обязанностей перед казной.

К "Поликомпозиту" у ФНС тоже есть претензии. "В процессе ВНП (выездная налоговая проверка - ИФ) налоговым органом была установлена схема ухода от налогообложения повлекшая для бюджета потери в сумме свыше 20 млн руб.", - говорится в материалах дела. 24 августа 2020 года служба приняла обеспечительные меры в виде ограничения на отчуждение имущества на сумму 19,29 млн руб. и приостановила операции по счетам в пределах 8,21 млн руб. Уведомление об этом залоге было зарегистрировано на несколько дней позже, чем "карболитовское" - 2 октября 2020 года.

Налоговые претензии и стали причиной обращения ФНС в суд с заявлением о банкротстве "Поликомпозита", и 5 августа 2021 года Арбитражный суд Московской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения. В реестр требований были включены требования на сумму 27,26 млн руб., в том числе на 10,56 млн руб. как обеспеченные залогом имущества должника. Еще один крупный кредитор, требования которого на сумму 5,95 млн руб. вошли в реестр достаточно быстро, - это ООО "Гласстекс". Эта компания подала соответствующее ходатайство 30 июля 2021 года, а 15 ноября оно было удовлетворено.

Непоказательная адресная связь

Заявление "Карболита", поданное 19 августа 2021 года, напротив, рассматривалось существенно дольше. Против его удовлетворения выступили арбитражный управляющий Антон Желудков, налоговики и "Гласстекс".

Управляющий пытался доказать, указывая на регистрацию по одному адресу, что "Карболит", "Поликомдекор" и "Поликомпозит" - связанные структуры, что поэтому владелец индустриального парка не пытался взыскивать долги до банкротства, что договоры аренды и на техобслуживание имеют признаки ничтожной сделки.

Все эти доводы были отклонены. Суд дал понять, что регистрация резидента индустриального парка по адресу этого самого парка - так себе аргумент. "Карболит", напротив, выдвинул весомые аргументы, свидетельствующие о том, что аффилированности нет.

"Заявителем в материалы дела представлена исчерпывающая информация об аффилированных лицах АО "Карболит", которая подтверждает, что ООО ПК "Поликомпозит", ООО "Поликомдекор", ООО "Мебель Ком М", а также руководители и участники данных обществ не являются аффилированными с АО "Карболит" лицами", - говорится, в частности, в опубликованном определении суда.

Этот вывод был сделан благодаря тому, что "Карболит" раскрыл всю цепочку владения: собственником 65,97% акций этого общества является ПАО "Метафракс Кемикалс", 95,88% его акций - у АО "МетаХолдинг", бумаги последнего оформлены на траст Sorcy Investments Trust, бенефициарным владельцем которого является Сейфеддин Рустамов (в 2020 году журнал Forbes поставил его на 145-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов, оценив его активы в $700 млн - ИФ). Владельцами же "Поликомпозита", "Поликомдекора" и "Мебели Ком М", согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" являются или являлись Павел Снегирев, Васико Ароян, Андрей Баранов, Дмитрий Чекренев и Анастасия Балаева.

Ранее в корпоративной отчетности "Метафракс Кемикалс" также приводил информацию о Рустамове.

Требуем специальных экономических мер!

"Гласстекс" в своей аргументации против заявления "Карболита" пошел дальше, воспользовавшись санкционным противоборством, разгоревшимся с особой остротой в феврале 2022 года, после начала военной операции на Украине. Согласно судебным материалам, юристы "Гласстекса" заявили, что "Карболит" является организацией, "контролируемой резидентом недружественного России государства - США", и что к заявителю "должны применяться специальные экономические меры", предусмотренные рядом указов президента РФ Владимира Путина, принятых в конце февраля-начале марта 2022 года.

Суд однако констатировал, что этот довод "ошибочен", так как "недружественными" резидентами не признаются лица, отвечающие одновременно двум требованиям: их конечными бенефициарами являются РФ, российские юридические и физические лица и информация о контроле над ними раскрыта (даже если контроль установлен через иностранные лица "недружественных" стран). Судебное определение напоминает, что информация о Рустамове, который является гражданином РФ, представлена в материалы дела, и делает вывод: "Таким образом, АО "Карболит" и ПАО "Метафракс Кемикалс" не относятся к лицам, контролируемым "недружественным" резидентом, действия специальных указов президента РФ не распространяются ни на АО "Карболит", ни на ПАО "Метафракс Кемикалс".

Впрочем, содержание определения позволяет допустить, что корпоративный контроль может не иметь в рассматриваемой ситуации решающего значения. "Требования АО "Карболит", заявленные к должнику, вытекают из договоров аренды и оказания услуг, таким образом, действие специальных указов президента РФ не распространяется на данные правоотношения", - говорится в определении суда.

Налоговый приоритет

Но если управляющего и конкурирующего кредитора компания Рустамова победила полностью, то ФНС одолеть не удалось. Служба возражала против того, чтобы требования "Карболита" были обеспечены залогом.

Одно и то же имущество по российскому законодательству может нести на себе несколько обременений, но Гражданский кодекс регулирует приоритет прав залогодержателей. Пункт 10 статьи 342.1 ГК РФ устанавливает, что требования, обеспеченные залогом, запись об учете которого совершена нотариусом ранее, удовлетворяются преимущественно, если учет того же имущества не произведен в установленном законом порядке или совершен позднее (независимо от того, какое обеспечение возникло ранее).

Как уже говорилось выше, запись об обеспечении требований "Карболита" нотариус произвел ранее, нежели налоговиков. Само решение ФНС о принятии обеспечительных мер было принято позднее, чем "Поликомпозит" передал имущество в залог компании Рустамова. Но суд, судя по определению, счел, что они, действуя правомерно, не могли в сентябре 2020 года регистрировать залог, зная о запрете на такие действия, который ФНС наложило месяцем ранее.

В определении отмечается, что ФНС "указывает на порочность совершения" "Карболитом" залога, а "доказательств обратного не представлено". "Регистрация залога совершена АО "Карболит" после принятия уполномоченным органом обеспечительных мер 24.08.2020. При данных обстоятельствах, заявитель не может быть наделен статусом залогового кредитора", - сделал вывод суд. Таким образом, "Карболит" включен в реестр требований к "Поликомпозиту" как "простой" кредитор с долгом в 22,46 млн руб.

Наилучшие финансовые результаты ПК "Поликомпозит", согласно "СПАРК-Интерфакс", продемонстрировало в 2017 году: выручка составила 184,18 млн руб., чистая прибыль - 2,6 млн руб. Затем выручка начала снижаться (139,85 млн руб., в 2019 году, 90,92 млн руб. в 2020-м), а 2021 году составила мизерные 1,92 млн руб. при чистом убытке в 50,85 млн руб.

АО "Карболит", которое в 2016 году отмечало 100-летний юбилей как первый в истории России производитель пластмасс, в структуре группы "Метафракс" играет роль индустриального парка и выполняет генподрядные работы. При совокупной выручке 2021 года в размере 378,39 млн руб. на арендный бизнес пришлось 125,14 млн руб., на генподряд - 107,59 млн руб. Накопленная прибыль - 343,15 млн руб.

В группу "Метафракс" наряду с "Карболитом" входят расположенное в Пермском крае предприятие "Метафракс Кемикалс" (головная структура, крупнейший производитель метанола в РФ), ООО "Метадинеа", выпускающее на территории "Карболита" формальдегид и синтетические смолы, "Метадинеа Австрия" (производство формальдегида и синтетических смол), торговые ООО "Метафракс Трейдинг", Metafrax Trading Internation (Швейцария), SamyangMeta Ltd. (Южная Корея), а также инженерно-технологический центр "Метафракс", сервисные "МетаТрансСтрой" и "Метафракс-Информ". Согласно консолидированной отчетности "Метафракс Кемикалс", выручка группы в 2021 году увеличилась в 1,6 раза, до 80,5 млрд руб., чистая прибыль - в 2,3 раза до 16,5 млрд руб.

"Гласстекс" - крупный поставщик сырья для производства стеклопластиковых изделий. В 2021 году выручка компании выросла в 2 раза, до 2,46 млрд руб., чистая прибыль - более чем в 7 раз, до 361,57 млн руб. Накопленная прибыль - 603,04 млн. руб. "Гласстекс" в равных долях принадлежит Диану Калмыкову, Сергею Крашенинникову, Александру Пискареву и Алексею Терлецкому.