Фондовые индексы США завершили торги резким падением в преддверии данных об инфляции

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в четверг.

Инвесторы продолжили оценивать прогнозы в отношении инфляции и роста экономики в ожидании пятничных статистических данных о динамике потребительских цен в США.

Высокая инфляция может усилить ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит цикл агрессивного повышения ставок во втором полугодии текущего года, несмотря на признаки замедления роста экономики, пишет Trading Economics.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

"Совет управляющих ЕЦБ планирует поднять ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании, - говорится в пресс-релизе ЕЦБ. - Затем Центробанк планирует вновь поднять ставки в сентябре. Темпы этого повышения будут зависеть от среднесрочных инфляционных прогнозов".

Трейдеры также оценивали новую порцию статистических данных по рынку труда США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе подскочило на 27 тыс. - до 229 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Согласно уточненным данным, неделей ранее число обращений составило 202 тыс., а не 200 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя до 206 тыс. по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели, свидетельствуют результаты опроса агентства Bloomberg.

Акции Devon Energy Corp. потеряли 0,1%. Американская нефтегазовая компания договорилась о приобретении арендного права и нескольких активов компании RimRock Oil and Gas на территории нефтегазового бассейна Уиллистон за $865 млн.

Цена бумаг Signet Jewelers выросла на 9,1%. Компания, владеющая одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, получила квартальный убыток, однако увеличила выручку и повысила объем программы выкупа акций, что спровоцировало активный рост её котировок.

Акции Target Corp. снизились на 1,4%. Компания, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, увеличила размер квартальных дивидендов на 20%, до $1,08 на акцию с $0,9 на акцию в предыдущем квартале.

Бумаги Five Below Inc. подешевели на 1,4%. Американская сеть магазинов-дискаунтеров в первом квартале 2022 финансового года снизила чистую прибыль более чем на треть, при этом выручка оказалась хуже прогнозов.

Акции Intel Corp. упали на 3%. Компания приостановит наём новых сотрудников в подразделение, производящее чипы для ПК, и изменит план капиталовложений на краткосрочную перспективу на фоне возросшей экономической неопределенности.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов снизилось на 1,94% - до 32272,79 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 2,38% - до 4017,82 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 2,75% и составил 11754,23 пункта.