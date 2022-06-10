Гособоронзаказ в 2022г вырастет на 600-700 млрд рублей

Большинство предприятий ОПК сейчас работают в две смены

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В 2022 году траты в рамках государственного оборонного заказа увеличатся на 600-700 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов. Он сослался на прогноз комиссии.

По его словам, правительство работает над финансовой устойчивостью предприятий ОПК.

"На фоне снижения ключевой ставки мы добились, чтобы предприятия ОПК смогли привлечь кредитные средства под 6,5% в опорном банке "оборонки" - Промсвязьбанке. Считаем такой процент адекватным, работоспособным и приемлемым для предприятий", - добавил Ельчанинов.

Он не видит предпосылок для срывов гособоронзаказа в 2022 году и отмечает, что в нынешних условиях выросла интенсивность работы предприятий ОПК.

"Интенсивность работы предприятий, безусловно, возросла: загружены резервные мощности, задействованы все накопившиеся технические и человеческие ресурсы для обеспечения возросшей потребности Минобороны РФ и других силовых структур в оборонной продукции", - сказал Ельчанинов, добавив, что на большинстве предприятий сейчас работают в две смены.

"Мы понимаем, что в данных условиях оборонка должна не только закрыть потребности военных, но и восполнить израсходованные запасы, - отметил он. - Эта работа уже идёт. Государство обязано иметь запас на случай ведения военных действий, защиты себя от любых видов воздействия".

С 24 февраля Россия ведет военную спецоперацию на Украине. За это она попала под санкции.