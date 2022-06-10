Международная IT-компания Miro ликвидирует российское подразделение

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - IT-компания Miro, основанная в 2011 году пермяками Андреем Хусидом и Олегом Шардиным, начала ликвидацию своего российского подразделения - ООО "Мультивитамин" (Пермь), следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц.

Решение о ликвидации компании принято 26 мая. Ликвидатором назначена Екатерина Габдульбарова, занимавшая должность директора "Мультивитамина".

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Мультивитамин" был учрежден в 2011 году Хусидом и Шардиным. В настоящее время единственным учредителем "Мультивимтамина" является американская компания RealtimeBoard Inc. На протяжении нескольких лет выручка российской компании росла и в 2021 году составила 1 млрд рублей, чистая прибыль - 100,3 млн рублей.

Miro разработала платформу интерактивной виртуальной доски для совместной работы (ранее продукт назывался RealtimeBoard). На сайте компании сообщается, что штаб-квартиры Miro расположены в Амстердаме и Сан-Франциско. Офисы компании также расположены в Остине, Берлине, Мюнхене, Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Париже, Сиднее и Токио.

По данным издания "Коммерсантъ-Прикамье", единственный российский офис Miro в Перми приостановил работу в начале марта из-за ситуации на Украине. Компания вывезла большую часть пермской команды из России.