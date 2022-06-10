Минфин и Центробанк Японии встревожены быстрым ослаблением иены

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов Японии, Банк Японии и Агентство по финансовым услугам страны выразили озабоченность в связи с быстрым ослаблением иены, которая находится на 20-летнем минимуме в паре с долларом США.

"Мы обеспокоены быстрым снижением курса иены на валютном рынке за последнее время", - говорится в совместном заявлении трех ведомств, опубликованном после заседания 10 июня. Его цитирует The Wall Street Journal.

"Правительство страны и Банк Японии будут координироваться и следить за событиями на валютном рынке, а также их последствиями для экономики и инфляции с пониманием безотлагательности решения проблемы", - пообещали чиновники.

Регуляторы также намерены находиться в тесном контакте с другими странами и готовы, если будет нужно, принять необходимые меры.

В пятницу японская валюта укрепляется: пара евро/иена, по данным на 13:15 по Москве, торгуется на уровне 133,79 иены по сравнению с 134,37 иены накануне. В четверг курс доллара поднимался почти до 135 иен, с начала текущего года он вырос на 16%.