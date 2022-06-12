Заявка "Газпрома" на прокачку через Украину осталась на уровне 41,9 млн куб. м

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на воскресенье в объеме 41,9 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в субботу был тоже 41,9 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". "Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Киев предложил перенести транзитные объемы с "Сохрановки" на ГИС "Суджа", но "Газпром" уверен, что это технологически невозможно исходя из российской потоковой схемы. Также распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии от 30 декабря 2019 года.

При этом украинская сторона настаивает, что оплата по-прежнему должна производиться исходя из расчетного объема транспортировки долгосрочного договора 109 млн куб. м в сутки по правилу "качай или плати". "Газпром" в свою очередь указывает, что Киев сократил возможности транспортировки на треть. "Нафтогаз Украины" заявляет, что теперь недополучает оплату за транзит и говорит об обращении в арбитраж.

Европейский рынок

Сокращение поставок норвежского газа в результате остановки на ремонт крупных месторождении сократило закачку газа в ПХГ Европы. За газовые сутки 10 июня уровень запасов в ПХГ вырос лишь на 0,3 процентных пунктов. На данный момент резервы составляют 50,99%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 2,26 процентных пункта, а скорость закачки газа в ПХГ с начала июня отстает от нормы на 4%.

Впереди у европейского рынка еще более значимые для баланса поставок остановки. "Северный поток" - главный маршрут доставки российского газа в Европу - с 11 по 21 июля полностью остановится для проведения ежегодного планового обслуживания. Заместить выпавший объем поставок за счет Украины невозможно, так как Киев ограничил прием российского газа для транзита из-за форс-мажора. Использовать мощности газопровода "Ямал-Европа" через Польшу запрещают российские санкции.

С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%.

Европейский рынок газа продолжает следовать стратегии ценовой оптимизации поставок. В большинстве контрактов с "Газпромом" действует индекс "на месяц вперед" (его значение для июня может быть около $970 за тысячу кубометров). На спотовом рынке цены находятся на уровне $880 (даже с учетом некоторого роста после аварии на заводе СПГ в США), поэтому покупатели ищут здесь более дешевую альтернативу.

Выработка электроэнергии из возобновляемых источников в Европе к концу недели немного подросла. В субботу выработка ветроэнергетических установок обеспечила 17% энергобаланса по ЕС при среднем значении за неделю 13%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.