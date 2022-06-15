Заявка "Газпрома" на прокачку через Украину осталась на уровне 42 млн куб. м

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на среду в объеме 41,9 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель во вторник был тоже 41,9 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины – газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 41,9 млн куб. м на 15 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

"Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. "Украинские специалисты все это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - отмечают в российской компании.

Киев предложил перенести транзитные объемы с "Сохрановки" на ГИС "Суджа", но "Газпром" уверен, что это технологически невозможно, исходя из российской потоковой схемы. Также распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии от 30 декабря 2019 года.

При этом украинская сторона настаивает, что оплата по-прежнему должна производиться исходя из расчетного объема транспортировки долгосрочного договора 109 млн куб. м в сутки по правилу "качай или плати". "Газпром" в свою очередь указывает, что Киев сократил возможности транспортировки на треть. "Нафтогаз Украины" заявляет, что теперь недополучает оплату за транзит и говорит об обращении в арбитраж.

Европейский рынок

Спотовые цены на газ в Европе выросли выше $1000 за тысячу кубометров - на хабе TTF контракт с поставкой в среду стоит $1038. Причиной стали новости о выбытии газотранспортных "Газпрома" на "Северном потоке" из-за санкций Канады, а также затянувшийся ремонт на заводе СПГ Freeport LNG в США.

Еще одним подспорьем для роста цен стало падение выработки электроэнергии из возобновляемых источников. Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе во вторник обеспечила лишь 8,7% энергобаланса по ЕС после 13,5% в понедельник, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Поступление природного газа с терминалов СПГ в газотранспортную сеть Европы в июне ощутимо сокращается. За 13 дней июня среднесуточный объем регазификации сократился на 5% по отношению к среднему уровню за май. Этот тренд наметился еще в мае (сокращение к апрелю было около 1%), но теперь тенденция получила дальнейшее развитие. С начала июня момент мощности терминалов СПГ используются на 62%, при 65% в среднем за май. Пока Европа остается премиальным рынком для СПГ, так как цены в Азии все еще немного уступают ценам европейских хабов. Однако скоро ситуация может измениться, так как Китай снимает действовавшие в первом полугодии карантинные ограничения из-за профилактики коронавируса, что может сказаться на емкости рынка в АТР.

Регион продолжает закачку газа в подземные хранилища. На данный момент резервы составляют 52,63%, рост за последние сутки - 0,4 процентных пункта, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 1,7 процентных пункта. С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%.