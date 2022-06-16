Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Акции "СПБ биржи" выросли почти на 35% на корпоративных новостях

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Акции "СПБ биржи" выросли в начале торгов на Московской бирже в четверг почти на 35% (до 257 рублей за штуку) на корпоративных новостях.

"Тинькофф инвестиции" совместно с "СПБ биржей" предоставят инвесторам доступ к инструментам, листингованным на Гонконгской бирже, говорится в пресс-релизе брокера. Для начала инвесторам будут доступны 12 ценных бумаг гонконгских и китайских компаний. В течение 2022 года планируется увеличить количество ценных бумаг до 200, а к концу 2023 года - до 1000. Торги стартуют в пилотном режиме для ограниченного числа клиентов 20 июня.

"В ближайшее время после успешного пилотного запуска "Тинькофф инвестиции" и "СПБ биржа" предоставят доступ к торгам всем инвесторам на всех тарифах брокера", - говорится в пресс-релизе. Торги и расчеты по ценным бумагам будут осуществляться в гонконгских долларах (HKD). Торговая сессия будет проходить с 08:00 до 18:00 по московскому времени.

Инвесторы получат доступ как к тем бумагам, где он уже был предоставлен через другие юрисдикции, например, Tencent, JD, Xiaomi, Alibaba, так и к новым для российского фондового рынка эмитентам - Meituan, Sunny Optical Technology, Country Garden Holdings, Sands China, CK Hutchison Holdings, CK Asset Holdings, Sino Biopharmaceutical, WH Group.

СПБ биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2022

ФТС в январе-мае перечислила в бюджет 3,1 трлн руб. - почти половину годового плана

ФТС в январе-мае перечислила в бюджет 3,1 трлн руб. - почти половину годового плана
ПМЭФ-2022

У главы ДНР нет информации о пленении американцев, воевавших на стороне Украины

ПМЭФ-2022

Орешкин заявил о необходимости создания новой стратегии российского автопрома

Орешкин заявил о необходимости создания новой стратегии российского автопрома
ПМЭФ-2022

Набиуллина заявила о необходимости снять большинство валютных ограничений

Набиуллина заявила о необходимости снять большинство валютных ограничений

"Ростех" вышел из Эльгинского угольного проекта

X5 приобретет супермаркеты ушедшей из РФ сети Prisma

X5 приобретет супермаркеты ушедшей из РФ сети Prisma
ПМЭФ-2022

РЖД привлекут до 630 млрд руб. у ВТБ на модернизацию инфраструктуры

РЖД привлекут до 630 млрд руб. у ВТБ на модернизацию инфраструктуры
ПМЭФ-2022

Набиуллина заявила о необходимости перенаправить производство на внутренний рынок

ПМЭФ-2022

ПМЭФ во всей цифровой красе

ПМЭФ во всей цифровой красе

Цены на нефть слабо растут после падения до минимума за две недели накануне

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });