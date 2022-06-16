Акции "СПБ биржи" выросли почти на 35% на корпоративных новостях

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Акции "СПБ биржи" выросли в начале торгов на Московской бирже в четверг почти на 35% (до 257 рублей за штуку) на корпоративных новостях.

"Тинькофф инвестиции" совместно с "СПБ биржей" предоставят инвесторам доступ к инструментам, листингованным на Гонконгской бирже, говорится в пресс-релизе брокера. Для начала инвесторам будут доступны 12 ценных бумаг гонконгских и китайских компаний. В течение 2022 года планируется увеличить количество ценных бумаг до 200, а к концу 2023 года - до 1000. Торги стартуют в пилотном режиме для ограниченного числа клиентов 20 июня.

"В ближайшее время после успешного пилотного запуска "Тинькофф инвестиции" и "СПБ биржа" предоставят доступ к торгам всем инвесторам на всех тарифах брокера", - говорится в пресс-релизе. Торги и расчеты по ценным бумагам будут осуществляться в гонконгских долларах (HKD). Торговая сессия будет проходить с 08:00 до 18:00 по московскому времени.

Инвесторы получат доступ как к тем бумагам, где он уже был предоставлен через другие юрисдикции, например, Tencent, JD, Xiaomi, Alibaba, так и к новым для российского фондового рынка эмитентам - Meituan, Sunny Optical Technology, Country Garden Holdings, Sands China, CK Hutchison Holdings, CK Asset Holdings, Sino Biopharmaceutical, WH Group.