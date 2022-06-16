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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Пожар на Уренгойском месторождении не повлиял на добычу газа "дочки" "Газпрома"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Возгорание на Уренгойском месторождении не повлияло на показатели добычи газа компании, комментирует служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Уренгой"

"16 июня 2022 в 00:30 по московскому времени на Уренгойском месторождении произошла разгерметизация с возгоранием второй нитки газового коллектора, расположенного между установками комплексной подготовки газа УКПГ-7 и УКПГ-8В. Пострадавших нет", - сообщают газовики.

"ООО "Газпром добыча Уренгой" были оперативно проведены мероприятия по приостановке работы производственных мощностей, перераспределению потоков газа, локализации и ликвидации возгорания. В 02:05 возгорание было ликвидировано. В 02:50 производственные мощности снова запущены в работу", - информирует ООО.

"Произошедшее не повлияло на выполнение плановых показателей по добыче газа", - заверяет "Газпром добыча Уренгой".

Причину происшествия установит специально созданная комиссия.

Газпром
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