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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

"Газпром" с июля повысит зарплаты на 10%

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" с 1 июля 2022 года повышает зарплаты сотрудникам на 10%, сообщили "Интерфаксу" несколько источников в отрасли.

"Решение принято", - заявил один из собеседников агентства.

Как сообщалось, с 1 января 2022 года зарплаты в концерне выросли на 7,5%.

В 2021 году зарплаты в компании увеличились на 2%, в 2020 - на 3%; в 2019 - на 4,6%, 2018 - на 3,7%, 2017 - на 5%, 2016 - на 7,4%, 2015 - на 6,7%.

Основным показателем для проведения индексации является прогноз индекса потребительских цен на соответствующий год на основании данных Минэкономразвития РФ. Динамика индексации уровня заработной платы в большинстве компаний группы "Газпром" аналогична материнской, однако есть и исключения.

Газпром
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