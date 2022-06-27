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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:43

На развитие авиатранспорта до 2030 года направят более 770 млрд рублей

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник в ходе совещания с вице-премьерами.

На реализацию программы, по его словам, будет направлено более 770 млрд рублей, в том числе более 150 млрд рублей – до конца 2022 года.

Курировать выполнение программы будет первый вице-премьер Андрей Белоусов, в части авиастроения – вице-премьер Юрий Борисов.

Михаил Мишустин Андрей Белоусов Юрий Борисов
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