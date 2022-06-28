ТМХ продал свой венгерский бизнес локальному партнеру Magyar Vagon

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) продало свой бизнес в Венгрии локальному партнеру Magyar Vagon Zrt, пишут во вторник "Ведомости" со ссылкой на гендиректора холдинга Кирилла Липу.

По его словам, серьезным препятствием в дальнейшем взаимодействии с венгерскими партнерами стали взаиморасчеты. Стоимость продажи активов Липа не назвал.

"Мы работали через венгерский Сбербанк, но из-за санкций он прекратил свою операционную деятельность. Открытие же счетов в других венгерских банках в текущих условиях для российской компании - невыполнимая задача", - сказал топ-менеджер.

В Венгрии у дочерней структуры ТМХ - TMH International было два паритетных СП с Magyar Vagon Zrt., специализирующейся на проектах железнодорожной промышленности. Одно СП называлось TMH Hungary, второе - TMH Hungary Invest. Последнее два года назад приобрело 90% венгерской машиностроительной компании Dunakeszi. Стоимость актива оценивалась на уровне $25-30 млн. TMH Hungary управляло Dunakeszi.

В 2018 году TMH Hungary подписала с "Египетскими национальными железными дорогами" (ЕНЖД) договор на поставку в течение пяти лет 1300 пассажирских вагонов на общую сумму более 1 млрд евро. Тогда TMH Hungary еще целиком принадлежала ТМХ, но в 2019 году венгерские партнеры выкупили 50% компании.

По договору с египтянами первые 650 вагонов поставляет Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ; входит в ТМХ), а вторую половину - Dunakeszi. Первая партия готовой продукции была отгружена ЕНЖД в конце 2020 г. Финансируют сделку венгерский и российский экспортно-импортные банки.

"По условиям финансирования мы были обязаны обеспечить 51% локализации в Венгрии, - говорит Липа. - Поэтому мы в любом случае должны были из Твери поставить только определенную часть продукции. И вся тверская часть уже реализована, т.е. в плане промышленного, торгово-экономического и коммерческого взаимодействия с российской стороны все закончено".

По словам топ-менеджера, за ТМХ остались конструкторская документация на вагоны, инженерная поддержка, операционное планирование и общая координация проекта. Все, что планировалось по этому проекту в кооперации с Венгрией, будет реализовано, но без акционерного участия ТМХ, добавил он.

"Сложившиеся обстоятельства могут увеличить сроки реализации, но незначительно. Проект должен был закончиться в августе 2024 года, но, скорее всего, завершится в апреле 2025 года", - отметил Липа.

Кроме этого Dunakeszi в августе 2020 года получила контракт оператора пассажирских перевозок Венгрии MAV-Start на ремонт и модернизацию парка, состоящего из 403 пассажирских вагонов в течение четырех лет. Общая стоимость работ составит 90 млн евро, указывал ТМХ.

ТМХ - не первая российская машиностроительная компания, которой приходится расставаться с зарубежным бизнесом. В середине июня 2022 года сообщалось о продаже группой "Объединенные машиностроительные заводы", принадлежащей Газпромбанку, своей чешской "дочки" Skoda JS (специализируется на атомном машиностроении). 100% акций выкупила финансово-инвестиционная группа Wood & Company Financial Services в интересах чешской энергокомпании CEZ. Сумму сделки эксперты оценивали в $50-70 млн.