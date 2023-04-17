Контракт ТМХ на поставку поездов в Индию и их обслуживание оценивается в $6,5 млрд

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Контракт АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) на поставку 120 электропоездов для железных дорог Индии и их последующее обслуживание оценивается в $6,5 млрд.

"Решение принято, документ (контракт - ИФ) сам не подписан. Он должен быть подписан в течение 45 дней, начиная с 29 марта, - сообщил журналистам генеральный директор компании Кирилл Липа. - Стоимость сделки $6,5 млрд - это поставка и сервисное обслуживание, два контракта".

"Сумма контракта составит порядка $1,8 млрд за поставку поездов и $2,5 млрд за их сервисное обслуживание в течение 35 лет. С учетом индексации общая стоимость контракта потенциально составит $6,5 млрд", - уточнили в ТМХ.

Ранее Липа сообщал, что контракт должен быть подписан в мае. Для этого ТМХ откроет в Индии дочернее предприятие. "Все будет строиться в Индии, потому что в стране действует make-in-India акт, который требует железобетонную локализацию", - пояснял он.

1 апреля "Ведомости" сообщили, что национальный перевозчик Indian Railways (IR, "Индийские железные дороги") направил официальное уведомление российско-индийскому консорциуму о присуждении победы в конкурсе на поставку в Индию 120 пассажирских электропоездов (1920 вагонов) на сумму $1,7 млрд. Членами консорциума являются структуры ТМХ - "Метровагонмаш" и "Локомотивные электронные системы" - c долями 70% и 5% соответственно, оставшиеся 25% принадлежат Rail Vikas Nigam Limited (RVNL, "дочка" IR). Техобслуживание подвижного состава предусматривается в течение 35 лет.

Первый прототип электропоезда IR должен получить в течение двух лет после заключения соглашения, после этого поэтапно начнутся поставки. Максимальный срок исполнения контракта - 82 месяца.