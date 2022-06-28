ФАС предложила считать доминирующим агрегатор онлайн-торговли с 35% на товарном рынке

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба предлагает установить критерии доминирующего положения для агрегаторов онлайн-торговли, что позволит ведомству оценивать сделки между ними на предмет соответствия антимонопольному законодательству.

ФАС подготовила соотвествующие поправки в закон "О защите конкуренции" (ФЗ-135) в соответствии с нацпроектом "Цифровая экономика", они относятся к так называемому пятому, цифровому, антимонопольному пакету, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом поправок.

ФАС предлагает считать положение агрегатора онлайн-торговли доминирующим, если размер выручки за предыдущий календарный год превышает 2 млрд рублей, доля сделок у конкретного онлайн-агрегатора от совокупной стоимости сделок на определенном товарном рынке составляет более 35%, агрегатор обладает большим "сетевым эффектом". Под сетевым эффектом понимается возможность оказывать значительное влияние на предложение товара в онлайне, не допускать на рынок этого товара других участников торговли либо устранять их.

Необходимость определения критериев антимонопольного регулирования для владельцев онлайн-агрегаторов в ФАС связывают с развитием "цифровых" рынков, отметил источник агентства.

В ведомстве считают недостаточными существующие способы оценки сделок экономической концентрации в виде совокупной выручки и стоимости активов. В этой связи ФАС в рамках тех же поправок в ФЗ-135 предложила ввести новый критерий необходимости согласования сделок в ФАС - цена сделки от 7 млрд рублей.