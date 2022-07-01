Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Акции "Сургутнефтегаза" растут на 4-9% на новостях об утверждении дивидендов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акции "Сургутнефтегаза" днем в пятницу растут в цене на фоне известий, что акционеры компании на годовом собрании в заочной форме одобрили дивиденды в 4,73 рубля на привилегированную акцию и 0,8 рубля на обыкновенную.

На "Московской бирже" к 12:59 обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" выросли до 26,23 рубля (+9,2%), "префы" - до 36,27 рубля (+3,8%).

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 20 июля.

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 2021 год составила 513,22 млрд рублей. Таким образом, на дивиденды компания направит порядка 12,7% прибыли.

За 2020 год "Сургутнефтегаз" выплатил дивиденды в размере 6,72 руб. на привилегированную акцию и 0,7 руб. на обыкновенную, тогда на дивиденды за 2020 год было направлено порядка 10,5% прибыли по РСБУ.

Сургутнефтегаз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инфляция в еврозоне в июне обновила исторический максимум

"Газпром" за 6 мес. сохранил поставки в РФ на прежнем уровне, снизив добычу на 9%

"Газпром" за 6 мес. сохранил поставки в РФ на прежнем уровне, снизив добычу на 9%

Кабмин выделит из резервного фонда еще 28 млрд руб. на строительство трассы М12

Германии предрекли рецессию из-за падения поставок российского газа

КТК приступил к отгрузке нефти с двух причальных устройств из трех

Цены на нефть опускаются и завершают неделю в минусе

Половина системно значимых банков не успела подключиться к СБПэй

Половина системно значимых банков не успела подключиться к СБПэй
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });