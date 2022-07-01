Акции "Сургутнефтегаза" растут на 4-9% на новостях об утверждении дивидендов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акции "Сургутнефтегаза" днем в пятницу растут в цене на фоне известий, что акционеры компании на годовом собрании в заочной форме одобрили дивиденды в 4,73 рубля на привилегированную акцию и 0,8 рубля на обыкновенную.

На "Московской бирже" к 12:59 обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" выросли до 26,23 рубля (+9,2%), "префы" - до 36,27 рубля (+3,8%).

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 20 июля.

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 2021 год составила 513,22 млрд рублей. Таким образом, на дивиденды компания направит порядка 12,7% прибыли.

За 2020 год "Сургутнефтегаз" выплатил дивиденды в размере 6,72 руб. на привилегированную акцию и 0,7 руб. на обыкновенную, тогда на дивиденды за 2020 год было направлено порядка 10,5% прибыли по РСБУ.