Пальмовое масло подешевело на 7% после увеличения Индонезией квот на его экспорт

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Пальмовое масло подешевело более чем на 7% в понедельник, до минимума с декабря, после увеличения Индонезией квот на его экспорт в связи с образовавшимся в стране излишком продукции, сообщает Bloomberg.

Сентябрьские фьючерсы на пальмовое масло на бирже деривативов в Малайзии к закрытию рынка снизились в цене до 4238 ринггитов ($960) за тонну. В течение сессии падение их стоимости достигало 10%. Сейчас цена пальмового масла на 40% ниже рекордного максимума, зафиксированного в апреле.

Индонезия - крупнейший производитель пальмового масла - ранее в 2022 году ограничила экспорт масла из страны, в связи с чем, на складах компаний образовались излишки продукции, и цены на свежие плоды начали снижаться.

2 июля правительство страны объявило, что с 1 июля производители пальмового масла смогут продавать на экспорт объем, в семь раз превышающий их внутренние продажи. Ранее разрешенное соотношение составляло 5:1.

"Теперь Индонезия сможет экспортировать больше, чтобы сократить запасы, и пальмовое масло наводнит рынок", - отмечает старший трейдер IcebergX Sdn. Дэвид Нг.

Власти страны, однако, также планируют принять меры для стимулирования спроса на масло внутри страны. Так, правительство готовится увеличить требование к содержанию производимого из пальмового масла биотоплива в биодизеле до 35-40% с нынешних 30%.