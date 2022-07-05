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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Добыча сланцевого газа на крупнейшем месторождении КНР достигла рекорда

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - На крупнейшем месторождении сланцевого газа в Китае "Фулин" (Fuling) в первом полугодии добыча достигла рекорда, превысив 3,63 млрд кубометров, что на 1,9% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные оператора месторождения, который входит в группу Sinopec.

В январе-июне на "Фулине" было введено в эксплуатацию 46 новых скважин, что на 15% больше, чем годом ранее.

При этом на месторождении стремятся увеличить добычу природного газа из низкоэффективных скважин. В первом полугодии объем производства на более чем 650 старых скважинах превысил 3,48 млрд кубометров, что на 187 млн кубометров больше, чем ожидалось.

Месторождение "Фулин" расположено на юго-западе Китая. Оно было открыто в 2012 году, коммерческая добыча начата в марте 2014 года. Общие разведанные запасы месторождения составляют почти 900 млрд кубометров (34% всех запасов сланцевого газа в Китае).

По итогам 2021 года на нем было добыто почти 7,1 млрд кубометров, что стало рекордным показателем.

Китай Фулин Sinopec
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