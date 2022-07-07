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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Золотовалютные резервы Белоруссии в I полугодии снизились на 11%

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Золотовалютные резервы Белоруссии на 1 июля 2022 года составили $7,5 млрд, сократившись за январь-июнь на 10,9% (на $918,8 млн), говорится в сообщении пресс-службы Национального банка страны (НББ).

За июнь золотовалютные резервы выросли на 1,3% ($96,6 млн) после падения на 4,5% (на $351,5 млн) в мае.

НББ отметил, что в июне (как и в апреле-мае) он оставался чистым покупателем валюты на бирже. Также росту резервов в прошлом месяце способствовало поступление инвалюты в бюджет. При этом в июне исполнение обязательств в инвалюте составило $210 млн. Негативное влияние на состояние золотовалютных резервов также оказала переоценка монетарного золота и специальных прав заимствования МВФ.

С начала года НББ направил на исполнение обязательств в инвалюте $1,16 млрд при плановой сумме внешних обязательств на текущий год на уровне $4 млрд.

В 2021 году золотовалютные резервы Белоруссии выросли на 12,8% - до $8,425 млрд после падения на 20,5% в 2020 году.

Нацбанк планирует, что с учетом исполнения внешних и внутренних обязательств в инвалюте золотовалютные резервы Белоруссии к концу 2022 года составят не менее $7 млрд.

Белоруссия НББ МВФ
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