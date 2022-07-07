На создание историко-патриотического лагеря в Печорах выделено 100 млн рублей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Правительство выделило 100 млн рублей на создание молодежного историко-патриотического лагеря в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Лагерь обустроят в Свято-Успенском Печерском монастыре в Печорах в уже существующих зданиях, его филиал создадут в Самолве.

Планируется, что должно быть проведено не менее десяти смен молодежного историко-патриотического лагеря. В работе лагеря должны принять участие не менее 1000 человек из 70 субъектов России, а в Самолве должно быть организовано не менее десяти выездов в рамках программы лагеря. К работе лагеря должно быть привлечено не менее 25 экспертов, а в рамках работы проекта должно быть организовано не менее 200 выступлений спикеров.

Идею создать федеральный молодежный лагерь в Псковской области президент Владимир Путин поддержал в ходе визита в 2021 году на открытие мемориала "Александр Невский с дружиной" на берегу Чудского озера в деревне Самолва Гдовского района Псковской области.