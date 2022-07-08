Дефицит внешнеторгового баланса Франции в мае достиг исторического максимума

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса Франции в мае вырос до 13 млрд евро с пересмотренных 12,7 млрд евро месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные министерства экономики и финансов.

Это рекордный показатель за всю историю его подсчета, то есть с января 1970 года, пишет Trading Economics.

Объем импорта в мае вырос на 1,6% относительно апреля, до 60,8 млрд евро, экспорт увеличился на 1,5%, до 47,8 млрд. Оба показателя обновили исторические максимумы.