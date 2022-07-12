Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Tele2 формирует башенную компанию на базе дочернего ООО "Пилар"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сотовый оператор Tele2 проводит реорганизацию активов и формирует башенную компанию на базе дочернего ООО "Пилар". Решение о реорганизации приняли структуры Tele2 - ООО "Пилар" и ООО "Т2 Мобайл", говорится в сообщениях компаний на портале "Федресурс" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве).

"Tele2 продолжает внутригрупповую реорганизацию в целях общего упрощения юридической структуры. В рамках оптимизации корпструктуры мы присоединяем активы операционных дочек ("Санкт-Петербург Телеком", "АКОС", "АПЕКС") к ООО "Т2 Мобайл", за исключением башенной инфраструктуры, присоединяемой к ООО "Пилар", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Tele2.

Там отметили, что создание башенной компании пока не завершено, конкретного срока завершения этого процесса не определено, изучаются разные варианты управления башенной инфраструктурой.

Ранее компания сообщала, что в 2020 году реализовала масштабный проект по объединению башенных активов с "Ростелекомом" (владелец Tele2) в общий портфель, что позволяет оптимизировать затраты на управление инфраструктурой и эффективнее размещать оборудование.

Президент "Ростелекома" Михаил Оеевский в ноябре 2021 года анонсировал планы компании по выделению башенной инфраструктуры, но при этом "Ростелеком" не ставил задачу быстро продать свои башни.

В мае 2022 года Осеевский сказал "Интерфаксу", что "Ростелеком" не планирует продажу башенной инфраструктуры в 2022-2023 годах. Он отмечал, что для "Ростелекома" это, в первую очередь, "такой резерв, который, возможно, потребуется в случае каких-то крупных транзакций, связанных с приобретением или вхождением в капитал".

Первым среди российских операторов свой башенный бизнес продал "Вымпелком". В начале декабря 2021 года была закрыта сделка по продаже принадлежавшей "Вымпелкому" "Национальной башенной компании", владеющей 15,4 тыс. вышек мобильной сети в России, компании "Сервис-Телеком".

"Мегафон" в октябре договорился с Kismet Capital Group Ивана Таврина о создании независимого федерального башенного оператора на основе активов "Первой башенной компании" и оператора "Вертикаль". Объединенная компания будет владеть общим портфелем в более чем 22 тысячи башен. "Мегафон" получит 25% в объединенной компании, Kismet - более 65%.

МТС объявила о выделении башенной инфраструктуры в отдельную компанию ООО "Башенная инфраструктурная компания" в августе 2021 года и рассчитывала закрыть сделку по ее продаже в I полугодии 2022 года. На конец 2021 года в портфеле МТС около 23 тысяч башен. Однако весной 2022 года МТС отложила продажу башенного бизнеса на неопределенный срок на фоне ухудшения экономической ситуации, писал "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Tele2 Пилар Федресурс Ростелеком Михаил Осеевский Вымпелком Мегафон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Русал" попросил держателей евробондов согласовать отсрочку выплаты купонов

"Русал" попросил держателей евробондов согласовать отсрочку выплаты купонов

МосБиржа запретила "короткие" позиции по обвалившимся акциям Petropavlovsk

МосБиржа запретила "короткие" позиции по обвалившимся акциям Petropavlovsk

ЦБ заметил признаки стабилизации ситуации в российской экономике

Разработчик игр Nexters передаст российские "дочки" местному менеджменту

Принято окончательное решение о присоединении Хорватии к зоне евро

Принято окончательное решение о присоединении Хорватии к зоне евро

"Нафтогаз" просит держателей евробондов отсрочить выплаты по ним на два года

"Нафтогаз" просит держателей евробондов отсрочить выплаты по ним на два года

Владелец сервиса Speedtest оштрафован на 1 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Владелец сервиса Speedtest оштрафован на 1 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Единственными продавцами валюты на рынке РФ с апреля стали крупнейшие банки

Введение глобального корпоративного налога вновь откладывается

Введение глобального корпоративного налога вновь откладывается
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });