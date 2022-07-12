Tele2 формирует башенную компанию на базе дочернего ООО "Пилар"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сотовый оператор Tele2 проводит реорганизацию активов и формирует башенную компанию на базе дочернего ООО "Пилар". Решение о реорганизации приняли структуры Tele2 - ООО "Пилар" и ООО "Т2 Мобайл", говорится в сообщениях компаний на портале "Федресурс" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве).

"Tele2 продолжает внутригрупповую реорганизацию в целях общего упрощения юридической структуры. В рамках оптимизации корпструктуры мы присоединяем активы операционных дочек ("Санкт-Петербург Телеком", "АКОС", "АПЕКС") к ООО "Т2 Мобайл", за исключением башенной инфраструктуры, присоединяемой к ООО "Пилар", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Tele2.

Там отметили, что создание башенной компании пока не завершено, конкретного срока завершения этого процесса не определено, изучаются разные варианты управления башенной инфраструктурой.

Ранее компания сообщала, что в 2020 году реализовала масштабный проект по объединению башенных активов с "Ростелекомом" (владелец Tele2) в общий портфель, что позволяет оптимизировать затраты на управление инфраструктурой и эффективнее размещать оборудование.

Президент "Ростелекома" Михаил Оеевский в ноябре 2021 года анонсировал планы компании по выделению башенной инфраструктуры, но при этом "Ростелеком" не ставил задачу быстро продать свои башни.

В мае 2022 года Осеевский сказал "Интерфаксу", что "Ростелеком" не планирует продажу башенной инфраструктуры в 2022-2023 годах. Он отмечал, что для "Ростелекома" это, в первую очередь, "такой резерв, который, возможно, потребуется в случае каких-то крупных транзакций, связанных с приобретением или вхождением в капитал".

Первым среди российских операторов свой башенный бизнес продал "Вымпелком". В начале декабря 2021 года была закрыта сделка по продаже принадлежавшей "Вымпелкому" "Национальной башенной компании", владеющей 15,4 тыс. вышек мобильной сети в России, компании "Сервис-Телеком".

"Мегафон" в октябре договорился с Kismet Capital Group Ивана Таврина о создании независимого федерального башенного оператора на основе активов "Первой башенной компании" и оператора "Вертикаль". Объединенная компания будет владеть общим портфелем в более чем 22 тысячи башен. "Мегафон" получит 25% в объединенной компании, Kismet - более 65%.

МТС объявила о выделении башенной инфраструктуры в отдельную компанию ООО "Башенная инфраструктурная компания" в августе 2021 года и рассчитывала закрыть сделку по ее продаже в I полугодии 2022 года. На конец 2021 года в портфеле МТС около 23 тысяч башен. Однако весной 2022 года МТС отложила продажу башенного бизнеса на неопределенный срок на фоне ухудшения экономической ситуации, писал "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.