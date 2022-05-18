"Ростелеком" не будет продавать башни в ближайшие два года

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" продолжает процесс выделения башенной инфраструктуры в отдельную компанию, но не планирует ее продажу в 2022-2023 годах. Об этом сообщил "Интерфаксу" президент компании Михаил Осеевский.

"Процесс (выделения башен - ИФ) идет своим темпом, но мы его не эскалируем. Мы двигаемся в эту сторону – просто для того, чтобы упорядочить работу с этой инфраструктурой. Но понятно, что ни в этом, ни в следующем году мы такой сделки (по продаже башен - ИФ) не видим", - сказал Осеевский в кулуарах Российского интернет-форума (РИФ).

"Мы всегда говорили, что для нас это, в первую очередь, такой резерв, который, возможно, потребуется нам в случае каких-то крупных транзакций, связанных с приобретением или вхождением в капитал", - добавил глава компании.

В ноябре 2021 года Осеевский анонсировал планы компании по выделению башенной инфраструктуры. Он отмечал, что на рынке сложился "большой аппетит" к таким активам, но "Ростелеком" не ставит задачу быстро продать свои башни – ему важен максимальный мультипликатор, надежность и эффективность. Позднее он говорил, что выделение башенной инфраструктуры планируется завершить весной.

Первым среди российских операторов свой башенный бизнес продал "Вымпелком". В начале декабря была закрыта сделка по продаже принадлежавшей "Вымпелкому" "Национальной башенной компании", владеющей 15,4 тыс. вышек мобильной сети в России, компании "Сервис-Телеком".

"Мегафон" в октябре договорился с Kismet Capital Group Ивана Таврина о создании независимого федерального башенного оператора на основе активов "Первой башенной компании" и оператора "Вертикаль". Объединенная компания будет владеть общим портфелем в более 22 тыс. башен. "Мегафон получит 25% в объединенной компании, Kismet – более 65%.