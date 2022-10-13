Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

МТС ждет стабильных условий для продажи башенной инфраструктуры

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" не передумало продавать башенную инфраструктуру, сообщила директор по связям с инвесторами МТС Полина Угрюмова в эфире "БКС Диалоги с эмитентами".

"Продажа башенной компании не снята с повестки, просто сейчас не совсем уместные условия на финансовых рынках. Любые инфраструктурные транзакции проводятся при стабильной инфляции и нормальном функционировании рынков капитала", - сказала она.

В 2021 году МТС объявила, что выделит собственную башенную инфраструктуру в отдельное юрлицо - ООО "Башенная инфраструктурная компания". Изначально предполагалось, что создание юрлица завершится в начале 2022 года; сделку по продаже актива МТС рассчитывала совершить в I полугодии 2022 года.

На конец 2021 года в портфеле МТС было около 23 тысяч башен.

В апреле "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что МТС откладывает продажу башенного бизнеса на неопределенный срок - на фоне ухудшения экономической ситуации из-за спецоперации на Украине никто на рынке не может купить портфель МТС.

В частности, весной компания уведомила, что не завершила реорганизацию в форме выделения из ПАО "МТС" ООО "Башенная инфраструктурная компания", изначально запланированное на 10 марта.

МТС Полина Угрюмова Башенная инфраструктурная компания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США не поверили в экономические обоснования решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

США не поверили в экономические обоснования решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

СП РФ и Китая готовит частную концессионную инициативу по созданию трассы "Меридиан"

Думе предложили обязать чиновников декларировать расходы на выплату кредитов

"Мегафон" намерен инициировать банкротство российской структуры Oracle

"Мегафон" намерен инициировать банкротство российской структуры Oracle

В Кремле не считают "Турецкий поток" заменой "Северному потоку"

Биткойн упал до минимума с июня на данных об инфляции в США

Внешний долг РФ в III кв. снизился на 7,2%, до минимальных с июля 2007 г. $436,8 млрд

Внешний долг РФ в III кв. снизился на 7,2%, до минимальных с июля 2007 г. $436,8 млрд

Введение потолка цен на нефть из РФ вызвало беспокойство в администрации Байдена

Строительство нефтепровода из Венгрии в Сербию для поставок из России займет 1,5 года

Строительство нефтепровода из Венгрии в Сербию для поставок из России займет 1,5 года

Новак спрогнозировал цену на нефть в 2023 году на уровне $100 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });