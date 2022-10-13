МТС ждет стабильных условий для продажи башенной инфраструктуры

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" не передумало продавать башенную инфраструктуру, сообщила директор по связям с инвесторами МТС Полина Угрюмова в эфире "БКС Диалоги с эмитентами".

"Продажа башенной компании не снята с повестки, просто сейчас не совсем уместные условия на финансовых рынках. Любые инфраструктурные транзакции проводятся при стабильной инфляции и нормальном функционировании рынков капитала", - сказала она.

В 2021 году МТС объявила, что выделит собственную башенную инфраструктуру в отдельное юрлицо - ООО "Башенная инфраструктурная компания". Изначально предполагалось, что создание юрлица завершится в начале 2022 года; сделку по продаже актива МТС рассчитывала совершить в I полугодии 2022 года.

На конец 2021 года в портфеле МТС было около 23 тысяч башен.

В апреле "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что МТС откладывает продажу башенного бизнеса на неопределенный срок - на фоне ухудшения экономической ситуации из-за спецоперации на Украине никто на рынке не может купить портфель МТС.

В частности, весной компания уведомила, что не завершила реорганизацию в форме выделения из ПАО "МТС" ООО "Башенная инфраструктурная компания", изначально запланированное на 10 марта.