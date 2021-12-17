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"Ростелеком" весной может выделить башенную инфраструктуру в отдельную компанию

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - "Ростелеком" планирует выделить башенную инфраструктуру в отдельное юрлицо весной следующего года, сообщил "Интерфаксу" президент оператора Михаил Осеевский. Он подчеркнул, что соответствующие решения уже приняты.

В ноябре Оеевский анонсировал планы компании по выделению башенной инфраструктуры. Он отмечал, что на рынке сложился "большой аппетит" к таким активам, но "Ростелеком" не ставит задачу быстро продать свои башни - ему важен максимальный мультипликатор, надежность и эффективность.

Первым среди российских операторов свой башенный бизнес продал "Вымпелком". В начале декабря была закрыта сделка по продаже принадлежавшей "Вымпелкому" "Национальной башенной компании", владеющей 15,4 тыс. вышек мобильной сети в России, компании "Сервис-Телеком".

"Мегафон" в октябре договорился с Kismet Capital Group Ивана Таврина о создании независимого федерального башенного оператора на основе активов "Первой башенной компании" и оператора "Вертикаль". Объединенная компания будет владеть общим портфелем в более 22 тыс. башен. "Мегафон получит 25% в объединенной компании, Kismet - более 65%.

ПАО "МТС" в августе объявило о выделении башенной инфраструктуры в отдельное юрлицо - ООО "Башенная инфраструктурная компания", его планируется завершить в начале следующего года.

Ростелеком

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