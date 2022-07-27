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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

"Газпром" заявил, что Siemens не ремонтирует неисправные двигатели на "Северном потоке"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Компания Siemens Energy не выполняет работы по ремонту неисправных двигателей на "Северном потоке", заявил в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

На отправной компрессорной станции "Северного потока" установлено шесть газоперекачивающих агрегатов (ГПА) компании Siemens по 52 МВт: пять ГПА в работе и один в резерве. На сегодня работает только один из них. Остальные либо достигли межремонтного пробега - 25 тыс. часов, после чего нужен капремонт на заводе, либо неисправны - в таком случае необходимо сервисное обслуживание от Siemens, сообщил Маркелов.

Газпром Северный поток Siemens
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