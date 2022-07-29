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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

В Германии безработица выросла сильнее прогнозов из-за регистрации беженцев

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Германии в июле число безработных выросло на 48 тысяч - до 2,463 млн, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству.

Безработица поднялась до 5,4% по сравнению с 5,3% месяцем ранее.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа безработных на 17 тысяч и подъем уровня безработицы до 5,4%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, предполагали увеличение первого показателя на 15 тысяч и рост безработицы до 5,4%.

Увеличение числа безработных второй месяц подряд связано с продолжающейся регистрацией украинских беженцев на германском рынке труда.

Подъем уровня безработицы был отмечен второй месяц подряд, показатель стал максимальным с октября 2021 года.

Германия Украина
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