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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Акционеры Tesla одобрили сплит акций "3 к 1"

Маск считает, что компании нужен еще десяток заводов для увеличения производства

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Акционеры производителя электромобилей Tesla Inc. на ежегодном собрании одобрили проведение сплита акций с коэффициентом "3 к 1", показывают предварительные данные подсчета голосов.

Снижение стоимости акций в результате сплита сделает их более доступными для сотрудников и индивидуальных инвесторов, полагают в компании.

Предыдущее дробление прошло в августе 2020 года. Тогда Tesla провела сплит обыкновенных акций из расчета 5:1, каждый акционер компании получил дивиденды в виде четырех дополнительных обыкновенных акций на каждую принадлежащую ему бумагу.

При этом сплит не повлияет на рыночную стоимость компании, которая по итогам торгов в четверг превысила $963 млрд.

Как заметил глава Tesla Илон Маск в ходе ежегодного собрания, компании, вероятно, потребуется около десятка заводов, чтобы достичь цели по продаже 20 млн электромобилей ежегодно к 2030 году.

Пока у Tesla есть четыре завода по производству электромобилей, а позднее в текущем году компания может сделать объявление касательно местоположения следующего предприятия, отметил Маск.

Он напомнил, что Tesla планирует производить от 1,5 млн до 2 млн электромобилей в год совокупно на большей части своих заводов. В прошлом месяце компания сообщила, что у нее есть достаточные мощности для производства более 1,9 млн электромобилей в год на четырех заводах.

Tesla планирует увеличить капитальные расходы и может провести обратный выкуп акций, отметил Маск.

Tesla в конце прошлого месяца отчиталась о результатах за второй квартал 2022 года. Компания увеличила чистую прибыль в два раза, выручку - в 1,4 раза, несмотря на сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок и ограничение производства в Шанхае из-за карантинных мер.

Tesla США Илон Маск Шанхай
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