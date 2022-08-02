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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

"Молдовагаз" попросил "Газпром" об отсрочке платежа за август

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - АО "Молдовагаз" обратилось к "Газпрому" с просьбой о предоставлении отсрочки по платежам за август, заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

"Учитывая очень высокую цену за газ, которая уже объявлена накануне, могут возникнуть временные сложности с платежами за газ. В связи с этим АО "Молдовагаз" обратилось к "Газпрому" с просьбой о предоставлении отсрочки по платежам за август. Ответа пока не получили", - сказал Спыну во вторник на брифинге.

Накануне глава правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что закупочная цена газа от "Газпрома" для Молдавии повысится в августе с $980 до $1458,5 за 1 тыс. кубометров.

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. По договору "Молдовагаз" обязана до 20-го числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и делать авансовый платеж за текущий месяц.

Цена поставляемого "Газпромом" газа для Молдавии составила $450 за 1000 куб. метров в ноябре 2021 г., $550 в декабре, $647 в январе 2022 г., $564 в феврале, $547 в марте, $1193 в апреле, $920 в мае, $880 в июне, $980 в июле, $1458,5 в августе.

Молдовагаз
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