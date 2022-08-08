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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

ФТС в июле снизила перечисления в бюджет на 34,3%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за январь-июль 2022 года перечислила в федеральный бюджет 3 трлн 872,5 млрд рублей, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года (3 трлн 546 млрд рублей), следует из сообщения службы.

Перечисления оказались на 10,1% выше и прогнозного задания на январь-июль 2022 года.

В то же время из данных ФТС следует, что в июле 2022 года объем перечислений составил 384,4 млрд рублей, снизившись по сравнению с июлем 2021 года (585,3 млрд рублей) на 34,3% и на 1% по сравнению с июнем 2022 года (388,3 млрд рублей).

Как сообщалось, прогнозное задание для ФТС по перечислениям на 2022 год составляет 6 трлн 224 млрд рублей.

ФТС
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