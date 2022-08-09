Оператор отелей InterContinental резко увеличил полугодовую прибыль

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Оператор сетей отелей InterContinental Hotels Group Plc резко увеличил чистую прибыль в первом полугодии и объявил о новой программе выкупа акций объемом до $500 млн.

Чистая прибыль компании в январе-июне 2022 года составила $216 млн по сравнению с $48 млн годом ранее.

Доналоговая прибыль выросла до $299 млн с $67 млн, операционная прибыль - до $361 млн со $138 млн.

Выручка компании увеличилась в полтора раза, до $1,79 млрд. Показатель продолжил восстанавливаться в Америке и в регионе EMEA, однако снизился в Китае из-за антикоронавирусных мер.

Выручка компании в расчете на доступный номер (revPAR) подскочила на 51% в первом полугодии и на 44% во втором квартале.

Совет директоров InterContinental объявил о возобновлении выплаты промежуточных дивидендов в размере 43,9 цента на акцию. Компания также анонсировала начало новой программы выкупа акций объемом до $500 млн.

С начала 2022 года капитализация InterContinental увеличилась на 4,9%, до 9,02 млрд фунтов ($10,9 млрд).

В группу InterContinental входят свыше 6 тысяч отелей в более чем 100 странах мира. Компании, в частности, принадлежат бренды сетей отелей Holiday Inn, Regent, Kimpton, Six Senses и Crowne Plaza.