Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:54

Оператор отелей InterContinental резко увеличил полугодовую прибыль

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Оператор сетей отелей InterContinental Hotels Group Plc резко увеличил чистую прибыль в первом полугодии и объявил о новой программе выкупа акций объемом до $500 млн.

Чистая прибыль компании в январе-июне 2022 года составила $216 млн по сравнению с $48 млн годом ранее.

Доналоговая прибыль выросла до $299 млн с $67 млн, операционная прибыль - до $361 млн со $138 млн.

Выручка компании увеличилась в полтора раза, до $1,79 млрд. Показатель продолжил восстанавливаться в Америке и в регионе EMEA, однако снизился в Китае из-за антикоронавирусных мер.

Выручка компании в расчете на доступный номер (revPAR) подскочила на 51% в первом полугодии и на 44% во втором квартале.

Совет директоров InterContinental объявил о возобновлении выплаты промежуточных дивидендов в размере 43,9 цента на акцию. Компания также анонсировала начало новой программы выкупа акций объемом до $500 млн.

С начала 2022 года капитализация InterContinental увеличилась на 4,9%, до 9,02 млрд фунтов ($10,9 млрд).

В группу InterContinental входят свыше 6 тысяч отелей в более чем 100 странах мира. Компании, в частности, принадлежат бренды сетей отелей Holiday Inn, Regent, Kimpton, Six Senses и Crowne Plaza.

InterContinental США Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг предложил ввести маркировку электронных сигарет уже с ноября

Минпромторг предложил ввести маркировку электронных сигарет уже с ноября

Продажи легковых автомобилей в Китае в июле выросли на 20% год к году

Маркетплейсы создали единую информационную систему по борьбе с контрафактом

Маркетплейсы создали единую информационную систему по борьбе с контрафактом

Brent подешевела до $96,43 за баррель после роста цены днем ранее

Данные пользователей Tele2 "утекли" в сеть

Владелец "Л'Этуаль" консолидировал 100% в сети "Подружка"

Владелец "Л'Этуаль" консолидировал 100% в сети "Подружка"

Новым владельцем бизнеса Tetra Pak в РФ станет "Итон Инвестментс" местного менеджмента

В Зерновом союзе назвали перегретой тему влияния Украины на глобальную продбезопасность

В Зерновом союзе назвали перегретой тему влияния Украины на глобальную продбезопасность
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });