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Сеть отелей InterContinental в III квартале увеличила выручку на номер на 10,5%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Сеть отелей InterContinental Hotels Group Plc в третьем квартале 2023 года зафиксировала подъем выручки в расчете на номер и рост заполняемости отелей.

Выручка компании в расчете на номер (revPAR) в июле-сентябре повысилась на 10,5% в годовом выражении и на 12,8% по сравнению с третьим кварталом допандемийного 2019 года.

В Северной и Южной Америке показатель увеличился на 4,1% год к году, в Китае - вырос на 43,2%, в остальных странах - повысился на 15,9%.

Среднесуточные расценки на номера в прошлом квартале выросли на 4,1% (на 4,8% по сравнению с 2019 годом), уровень заполняемости гостиниц повысился на 4,1 процентного пункта, но все еще остается на 1,3 п.п. ниже уровня третьего квартала 2019 года.

В группу InterContinental входят более 6,2 тысячи отелей в более чем 100 странах мира. Компании, в частности, принадлежат бренды сетей отелей Holiday Inn, Regent и Crowne Plaza.

Акции InterContinental в пятницу дешевеют на 3%. С начала года капитализация компании подскочила на четверть, до 10,2 млрд фунтов ($12,35 млрд).

Китай Северная Америка InterContinental Holiday Inn Crowne Plaza
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